На участках появятся важные объекты строительства.

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре. В Верхней палате одобрили ратификацию протокола по изменениям в соглашении с Россией. Он подписан еще 9 ноября 2017 года в Челябинске. Ранее бумагу одобрили депутаты нижней палаты.

Протокол предусматривает возвращение Казахстану 11,6 тысячи гектаров земли. Вывод участков из аренды не означает уменьшение ежегодной платы со стороны коллег из РФ. На возвращенных землях будут созданы объекты, имеющих важное для республики значение. В частности, железная дорога "Алма-Ата-Москва", линейная часть газопровода "Бейнеу – Шымкент". Там же построят транзитный коридор "Западная Европа-Западный Китай". Чиновники займутся развитием поселка Торетам в Кызылординской области.

Ранее Piter.tv писал о том, что Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.