Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена

Глава США вспомнил о проколах своего предшественника.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах в отличие от предыдущего политического лидера США от Демократической партии Джо Байдена, потому что медленно преодолевает ступени.Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на торжественном параде в честь Военно-морских сил страны в штате Вирджиния. Глава Белого дома уточнил, что ранее его оппонент падал с трампа борта номер один и даже с велосипеда, а также СМИ видели, как тот неоднократно оступался и терял направление движения.

У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно. Дональд Трамп, глава США

Трамп сообщил о создании новой атомной подлодки класса "Вирджиния".

