Трамп обвинил в "сливе" информации уволенного эксперта по Украине

Президент США дал характеристику уволенному сотруднику Белого дома.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ведущего специалиста Белого дома по Украине Александра Виндмана, уволенного свидетеля по делу об импичменте главы США. Трамп написал, что Виндман получил плохую характеристику от своего начальника, не подчинялся начальству и "сливал" информацию.

Ранее 6 февраля Сенат США провалил импичмент Дональда Трампа по обоим пунктам. Президента страны не осудят и не отстранят от власти. Главу Белого дома сочли невиновным в превышении полномочий и препятствовании конгрессу. Процесс импичмента официально завершился.

Само построение обвинения президента США строилось на свидетельских показаниях Виндмана. В результате одного из переговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским американские парламентарии посчитали, что глава государства так превышает свои полномочия.

Видео: YouTube / The White House