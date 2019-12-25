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Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах
Сегодня, 8:55
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lesjasap

Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах

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Свой провал на выборах политик также связывает со СМИ и представителями технологических компаний.

Дональд Трамп обвинил фармацевтические компании в заговоре против него на выборах. Об этом политик сообщил в рамках своего выступления в Белом доме. Американский лидер добавил, что его проигрыша также добивались представители местных СМИ и крупные технологических компаний.

Крупные фармкомпании запустили против меня негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время кампании, которую я, кстати, выиграл. Но, знаете, мы это выясним. Почти 74 миллиона голосов

Дональд Трамп, президент США

Политик обвинил американского производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вакцине от коронавируса. Разработкой специалисты занимаются вместе с немецкой фирмой BioNTech. По мнению Трампа, задержка с заявлением была связана с тем, чтобы не увеличивать шансы на победы кандидата от республиканской партии.

BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19.

Фото: White House

Теги: biontech, pfizer, дональд трамп, фармацевтические компании
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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