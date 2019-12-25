BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19

Заявка будет рассмотрена американским FDA в течение месяца.

Немецкий фармакологический концерн BioNTech и американская компания Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США. Запрос размещен на сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Представители препарата рассчитывают на экстренное использование своей разработки. Об этом сообщили журналисты телеканала CNBC.

Некоторые американцы могут получить первую дозу вакцины примерно через месяц заявление CNBC

Предварительно процесс обработки заявки займет у FDA несколько недель. Совещание консультативного комитета организации по проверке вакцины запланировано на начало декабря. Ранее стало известно, что BioNTech и Pfizer подали регистрационные заявки в несколько стран, включая Австралию, Канаду, европейские государства, Японию и Великобританию.

ЕС зарегистрирует вакцину от коронавируса во второй половине декабря.

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