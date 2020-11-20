ЕС зарегистрирует вакцину от коронавируса во второй половине декабря

В ЕК рассказали о возможных сроках поставок препарата в страны ЕС.

В Евросоюзе рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса во второй половине декабря. Об этом по результатам онлайн-саммита ЕС на пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница уточнила, что к концу 2020 года ЕС может зарегистрировать вакцины, создаваемые компаниями BioNTech и Pfizer, а также Moderna.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) говорит нам, что вакцины BioNTech и Moderna могут быть зарегистрированы в Евросоюзе во второй половине декабря...Все вакцины будут изучаться очень тщательно, прежде чем мы их одобрим Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

В ЕК рассказали, что в самом начале регистрация вакцин от коронавируса будет носить "условный" характер. Это позволит использовать препараты для категорий людей, находящихся в зоне риска. Затем ожидается вывод вакцины в массовый оборот.

Председатель Евросовета Шарль Мишель уверен, что страны ЕС должны ускорить подготовку к вакцинированию населения на национальном уровне, чтобы прививку могли сделать все граждане.

В ЕК объяснили, почему не рассматривают закупку "Спутник V".

Видео: European Comission