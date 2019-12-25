Трамп назвал отказ признать итоги выборов местью за дело о сговоре с Россией

Источник CNN в Белом доме поделился информацией о состоянии Дональда Трампа.

Дональд Трамп назвал отказ признать итоги президентских выборов местью за дело о сговоре с Россией. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственный источник из близкого окружения главы Белого дома.

Эксперт уточнил, что кандидат от демократической партии знает о своем проигрыше на выборах в 2020 году. Однако не не хочет признавать это из-за того, что против него было инициировано расследование о возможных связях с Россией в 2016 году. Политика обвинили в том, что Москва могла помочь ему выиграть на прошлых выборах. Процесс начали представители демократической партии, именно поэтому Трамп откладывает процесс передачи власти новой администрации.

Эксперт также говорит о том, что Дональд Трамп "залечивает душевные травмы" от поражения. Он пропускает важные государственные мероприятия. В частности, он не стал приходить на брифинг специальной группы по борьбе с коронавирусом, который был проведен впервые за полгода. Днем 20 ноября политик должен принять участие в онлайн-саммите АТЭС.

Reuters сообщило о намерении Трампа переубедить выборщиков.

Фото: White House