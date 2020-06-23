Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене

Политик напомнил, что за его предвыборной кампанией велась слежка.

Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в государственной измене США. По словам действующего американского президента, его предшественник следит за предвыборной кампанией Трампа в 2016 году. Об этом политик заявил в эфире телеканала CBN News.

Это госизмена. Они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Как оказывается, я был прав Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее Трамп не раз говорил о том, что сотрудники специальных служб вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против бизнесмена якобы проводилось при участии ФБР в 2016-2017 годах, когда страной управлял демократ Обама. Проект слежки носил кодовое название Crossfire hurricane. В Америке пытались выяснить, имеет ли кандидат на пост президента США сговор с российскими властями. Позже ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер пришли к выводу, что такой связи между Трампом и РФ не было.

Трамп заявил, что "очень хорошо воспользовался" Болтоном.

Видео: CBN News