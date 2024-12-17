Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий

Новый, избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп пообещал обсудить вопрос территориальных уступок со стороны киевского режима Москве. Соответствующее заявление будущий лидер Белого дом сделал журналистами в рамках пресс-конференции, организованной на территории его поместья Мар-а-Лаго, расположенного в штате Флорида. Иностранного политика попросили ответить на вопрос о том, должна ли Украина уступить часть земель России.
Я скажу вам, когда состоится моя первая встреча... там нет ни одного здания и люди не вернутся туда.
Дональд Трамп, новый президент США
Дональд Трамп не уточнил, какую именно встречу он имел в виду. Однако ранее он указал на собственную готовность вести переговоры как и российским лидером Владимиром Путиным, так и украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу завершения регионального кризиса. Прежде политик из США подчеркивал, что урегулирование украинского кризиса станет одним из приоритетов в работе его администрации. Дональд Трамп добавил, что территориям, освобожденным из-под контроля ВСУ российской армией, сейчас нанесен значительный ущерб украинскими боевиками.
Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
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