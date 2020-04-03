Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Америка также не договаривалась об уступках с Эр-Риядом.

Дональд Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом сокращение добычи нефти США. Он добавил, что в вопросе добычи "черного золота" Америка не пойдет на уступки России и Саудовской Аравии.

Они хотят сделать это (сократить добычу). Это было бы хорошо для их стран...Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали прокомментировал политик

Президент США напомнил, что РФ и СА могут уже в ближайшее время заключить соглашение по поводу объемов добычи нефти. Это необходимо странам ради улучшения ситуации на мировых рынках.

Напомним, что в четверг Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече стран-участниц сделки ОПЕК+, а также других стран ради достижения №справедливого соглашения" и восстановление баланса нефтяных котировок. Ранее Дональд Трамп обсуждал с наследным принцем СА энергетический вопрос. Президент США предположил, что Россия сможет сократить добычу ресурсом на 10 млн баррелей в сутки. Через некоторое время он назвал показатель уже в 15 млн баррелей.

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной.

Фото: Twitter/Donald J. Trump

Видео: Youtube/ Fox News