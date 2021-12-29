По мнению политика, он станет 47 президентом Америки.

Американский политик и бизнесмен Дональд Трамп назвал себя следующим президентом США. Таким образом он намекнул журналистам на свое решение избираться на высший пост в государстве в 2024 году. По социальным сетям распространился ролик, на котором Трамп играет в гольф. Голос за кадром сообщил: "Впервые на телевидении: 45-й президент США".

45-й и 47-й. комментарий Дональда Трампа

Экс-глава Белого дома был одет в белое поло со своей фамилией. На его голове красовалась красная кепка с надписью Make America Great Again. В такой форме мужчина устанавливал мяч на газоне.

Напомним, что Дональд Трамп публично уходит от ответа на вопрос о планах по переизбранию на должность президента США. Выборы должны состояться в 2024 года. При этом политик продолжает активно выступать перед своими сторонниками. Невозможность официального объявления себя кандидатом бизнесмен связывает с ограничениями по финансированию кампании.

Трамп заявил, что ложь о России усложняла работу его администрации.

Фото и видео: Telegram / Милитарист

