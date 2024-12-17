В США указали на вероятность отмены постановления администрации при Джо Байдене.

Новый, избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп в понедельник, 16 декабря, заявил о том, что страны коллективного Запада не должны были разрешать Вооруженным силам Украины наносить воздушные удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Соответствующее заявление будущий лидер Белого дом сделал журналистами в рамках пресс-конференции, организованной на территории его поместья Мар-а-Лаго, расположенного в штате Флорида. Иностранный политик отметил, что это было "плохое" решение от администрации Белого дома, которое может быть пересмотрено.

Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 километр) ракетами вглубь России. Дональд Трамп, новый президент США

Дональд Трамп добавил, что планирует пересмотреть решение властей США после того, как уходящий американский президент Джо Байден ранее позволил ВСУ использовать западные ракеты для дальних ударов по РФ.

Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News