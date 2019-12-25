Трамп назвал медицинский груз из России "приятным жестом Путина"

Политик не волнуется из-за "российской пропаганды".

Дональд Трамп назвал медицинский груз из России "приятным жестом" Владимира Путина. Об этом глава США заявил во время брифинга для журналистов в четверг. Политик оценил гуманитарную помощь, которая передала Америке Россия. Он добавил, что его нисколько не беспокоит российская пропаганда, ведь тот груз, который передали США коллеги для борьбы против коронавирусной инфекции поможет США спасти множество жизней.

Напомним, что 1 апреля в Нью-Йорк из России прилетел самолет Ан-124 с медицинским грузом, в который входили средства индивидуальной защиты и медицинское оборудования. Договоренность о помощи между странами достигнута 30 марта в ходе телефонных переговоров между Владимиром путиным и Дональдом Трампом.

За последние сутки в Америке от коронавируса погибли 1243 человека. На данный момент США занимает первое место в мире по количеству жертв от COVID-19. В общем по стране число жертв превысило 5,8 тысяч пациентов. В Нью-Йорке от инфекции скончались 1397 местных жителей.

В Минобороны России показали улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет.

Фото: Минобороны РФ