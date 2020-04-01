Журналисты засняли на видео полет Ан-124.

В Минобороны России показали улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет. Ролик опубликован в Telegram-канале "РИА Новости". Журналисты засняли на видео Ан-124-100 Руслан с грузом. На борт самолета военные загрузили медицинские маски и оборудование для борьбы против коронавируса. На кадрах показано, как самолет разгоняется и взлетает в воздух.

Напомним, что самолет ВКС РФ вылетел с подмосковного аэропорта "Чкаловский" в США с гуманитарной помощью США. Он доставил Америке медицинскую технику и средства индивидуальной защиты. Владимир Путин объяснил, что западные коллеги окажут России ответную помощь, когда американские компании нарастят производство медицинского оборудования.

По последним данным от специалистов университет Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились более 189 тысяч человек. По стране медики зарегистрировали летальный исход у 3873 пациентов. За последние сутки жертвами инфекции стало более 800 человек.

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с COVID-19.

Видео и фото: Минобороны России