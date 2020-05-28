Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Плохо!
Дональд Трамп, президент США
Ранее в США приняли закон о санкциях против Китая. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они рассказали, что американский Конгресс утвердил законопроект, разрешающий вводить строгие ограничения по отношению к гражданам КНР, виновным в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, чиновники хотят отказывать иностранцам в визе и замораживании их собственности на территории США.
Видео: Youtube/The White House, Twitter/Donald J. Trump
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