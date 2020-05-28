Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Плохо! Дональд Трамп, президент США

Ранее в США приняли закон о санкциях против Китая. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они рассказали, что американский Конгресс утвердил законопроект, разрешающий вводить строгие ограничения по отношению к гражданам КНР, виновным в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, чиновники хотят отказывать иностранцам в визе и замораживании их собственности на территории США.

Видео: Youtube/The White House, Twitter/Donald J. Trump