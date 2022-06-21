Экс-президент США считает, что страна находится в рецессии.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал в эфире местного телеканала Newsmax. По мнению политика, экономическая система страны находится сейчас в процессе рецессии.

Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, - рецессия. Мы уже в состоянии рецессии…Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении. Дональд Трамп, президент США

Бывший лидер Белого дома прокомментировал рост цен на бензин в США. По словам Дональда Трампа, повышение стоимости на топливо и продовольствие продолжится и может составлять "пять, шесть, семь" долларов за один галлон. Политик не исключил, что цены будут еще выше прогнозируемых. Ранее стоимость бензина в США достигла очередного рекордного уровня. Впервые в истории цена превысила 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.

Трамп заявил, что США ведут мир к третьей мировой войне.

Фото и видео: Newsmax