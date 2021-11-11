Экс-глава США считает, что спецоперации РФ на Украине не было бы, если бы он остался ы Белом доме.

Экс-американский президент Дональд Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины. Соответствующее заявление бывший глава государства сделал в рамках своего выступления перед сторонниками, которое состоялось в городе Нэшвилл штата Теннесси. По мнению политика, текущей ситуации с региональным конфликтом бы не произошло в том случае, если бы он оставался у власти в США.

Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной. Дональд Трамп, экс-глава Белого дома

Трамп подчеркнул, что не исключает того, что украинский кризис может привести страны к третьей мировой войне из-за того, как Вашингтон и его администрация "управляется с этим". Бывший президент напомнил гражданам о том, что Белый дом выделяет 40 миллиардов долларов в качестве новой военной помощи Украине с ранее уже выделенным 16 миллиардам. Он отметил, что в общей сложности страна помогла Киеву уже 56 миллиардами долларов.

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