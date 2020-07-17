Президент США оценил ситуацию с инфляцией в стране.

Американский президент Джо Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления в штате Филадельфия. Он прокомментировал зрителям исторический уровень инфляции в стране. Политик добавил, что этот и другие показатели, такие как падение фондовых рынков, не убавили у него уверенности о будущем страны. Джо Байден подчеркнул, что на текущий момент он наиболее оптимистичен.

Правда в том, что я не был более оптимистичен об Америке, чем сейчас. Джо Байден, президент США

Политик заметил, что прошлый президент США Дональд Трамп оставил новой администрации Вашингтона страну не в лучшей ситуации.

В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок.

Фото и видео: Белый дом