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В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок

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Американский лидер неоднократно говорил о своих намерениях снова участвовать в выборах.

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире CNN.

По ее словам, американский лидер неоднократно говорил о своих намерениях снова участвовать в выборах в 2024 году. Она также опровергла заявления, что из-за своего возраста Байден не сможет пойти на второй срок. Эту информацию ранее сообщили газета New York Times.

Все, что я могу сказать - президент намерен делать то, что он планирует делать.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Байден признал наличие разногласий на Саммите Америк относительно состава участников.

Видео: YouTube / CNBC Television

 

Теги: белый дом, джо байден, карин жан-пьер, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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