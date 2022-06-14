В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Американский лидер неоднократно говорил о своих намерениях снова участвовать в выборах.

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире CNN.

По ее словам, американский лидер неоднократно говорил о своих намерениях снова участвовать в выборах в 2024 году. Она также опровергла заявления, что из-за своего возраста Байден не сможет пойти на второй срок. Эту информацию ранее сообщили газета New York Times.

Все, что я могу сказать - президент намерен делать то, что он планирует делать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Байден признал наличие разногласий на Саммите Америк относительно состава участников.

Видео: YouTube / CNBC Television