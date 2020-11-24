Президент США рассказал о вопросах, по которым страны региона нашли совпадение по позициям.

Американский президент Джо Байден признал наличие разногласий на Саммите Америк относительно состава участников данного формата. Соответствующее заявление глава государства сделал на мероприятии, проходящем в Лос-Анджелесе штата Калифорния. По мнению политика, стороны имеют практически полное согласие по предметным темам и вопросам.

Думаю, у нас очень хорошее начало. Я слышал, что было изложено много важных идей. Несмотря на определенные разногласия относительно состава участников, по предметным вопросам, как я слышал, было почти единство и единообразие. Джо Байден, президент США

Лидер страны высказал надежду на дальнейшее рассмотрение заявленных проблем, а также выработки конкретных мер. В частности, США и страны саммита смогли достичь понимания по вопросам миграционной политики, в которой требуется восстановить доступ к финансированию проектов. Также страны намерены сотрудничать в сфере противодействия климатическим изменениям.

Президент Аргентины на саммите Америк раскритиковал отказ США приглашать все страны.

Фото и видео: Белый дом