Альберто Фернандес обратился с призывом к главе США.

Президент Аргентины на саммите Америк раскритиковал отказ США приглашать все страны. Соответствующее заявление Альберто Фернандес сделал в рамках своего выступления на мероприятии. По мнению главы государства, американская сторона в качестве организаторов не должна была отказываться от приглашения представителей Никарагуа, Кубы и Венесуэлы.

Мы определенно хотели бы иного саммита Америк, молчание отсутствующих требует от нас ответов. Чтобы это больше не повторялось, в будущем нужно договориться. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Политик призвал в будущем договориться о том, что статус принимающей стороны не даст право на ограничение принятия каких-либо региональных участников международного форума. Также аргентинский лидер обратился к президенту США Джо Байдену с речью о том, что пришло время быть по-братски открытыми ради достижения общих интересов и побед. По мнению Альберто Фернандеса, до начала управления Белым домом Байдена, политика Вашингтона несла много вреда для региона. Он призвал США возместить ущерб и изменить эту политику.

Байден насчитал на Земле больше двух полушарий.

Фото и видео: YouTube / Alberto Fernández