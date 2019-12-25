Американский лидер рассказал о том, что Запад выигрывает в вопросе распространения демократии.

Джо Байден насчитал на Земле больше двух полушарий. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на саммите Америк. Президент США отметил, что за же в ближайшее десятилетие Западное полушарие планеты опережает по числу демократий "все остальные полушария". Политик уверен в том, что для достижения этой цели у Запада есть все необходимое: человеческий ресурс и остальное.

Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире... Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии. Джо Байден, президент США

Напомним, что международное мероприятие, созванное американской стороной, собрало на своих площадках представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Саммит проводится в Лос-Анджелесе штата Калифорния.

Байден вновь оступился на трапе самолета, вылетая в Лос-Анджелес.

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