Байден вновь оступился на трапе самолета, вылетая в Лос-Анджелес

Политик покачнулся, взбираясь на борт номер один в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден вновь оступился на трапе самолета. На этот раз конфуз произошел, когда глава государства поднимался на самолет. Он должен был вылететь из Вашингтона и Лос-Анджелес на Саммит Америк, организованный администрацией Белого дома. Местные телеканалы продемонстрировали кадры, на которых лидер США сначала делает несколько шагов по трапу, а после оступается. Байден смог удержаться на ногах, так как он держался за поручень.

Напомним, что в марте 2021 года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом объяснял заминку Джо Байдена на трапе сильным ветром. Администрация страны заверила общественность в том, что президент чувствует себя прекрасно.

Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа.

Фото и видео: YouTube / Dr. Steve Turley