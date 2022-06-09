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Байден вновь оступился на трапе самолета, вылетая в Лос-Анджелес

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Политик покачнулся, взбираясь на борт номер один в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден вновь оступился на трапе самолета. На этот раз конфуз произошел, когда глава государства поднимался на самолет. Он должен был вылететь из Вашингтона и Лос-Анджелес на Саммит Америк, организованный администрацией Белого дома. Местные телеканалы продемонстрировали кадры, на которых лидер США сначала делает  несколько шагов по трапу, а после оступается. Байден смог удержаться на ногах, так как он держался за поручень.

Напомним, что в марте 2021 года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом объяснял заминку Джо Байдена на трапе сильным ветром. Администрация страны заверила общественность в том, что президент чувствует себя прекрасно.

Байден пошутил, что зовет на помощь Трампа.

Фото и видео: YouTube / Dr. Steve Turley

 

Теги: вашингтон, джо байден, конфуз, лос-анджелес, саммит америк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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