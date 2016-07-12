Трамп назвал демократов главным врагом Америки после "гибели Ирана"

Президент США ответил на обвинения в развязывании войны на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию главным врагом Америки после победы над Ираном. Заявление он сделал в соцсети Truth Social, комментируя критику со стороны политических оппонентов, которые обвинили его в развязывании войны на Ближнем Востоке.

Теперь с гибелью Ирана величайшим врагом Америки являются радикально левая, крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Дональд Трамп, президент США

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис обвинил Дональда Трампа и "республиканских экстремистов" в развязывании "безрассудной войны по собственному желанию" на Ближнем Востоке. Он добавил, что США стали менее безопасными из-за действий президента.

Демократы также готовятся парализовать работу верхней палаты конгресса, применив тактику принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента. Сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф объяснил такое решение желанием добиться ответственности за начало военной операции против Ирана.

