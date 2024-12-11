Трамп назвал ЕС "очень трудным" торговым партнером для США

Глава США напомнил о торговых отношениях США к другими государствами.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал Европейский союз "очень трудным" торговым партнером для Белого дома. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Иностранные чиновники вышли к СМИ по результатам рабочих переговоров в Вашингтоне. Иностранный политик отметил, что коллективный Брюссель облагает американские компании налогами на таких уровнях, каких еще никто не видел ранее. По версии главы США, страны Е пытаются извлечь материальную выгоду из множества вещей, которые не нравятся Вашингтону.

Европейский союз - очень трудный партнер для нас, очень, очень трудный. Дональд Трамп, глава США

США намерены стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию.

Фото и видео: Белый дом