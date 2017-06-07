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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

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По его словам, нынешний американский лидер является коррумпированным человеком.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории государства. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Трампа, нынешний американский лидер является коррумпированным человеком. Он подчеркнул, что перестал называть Хилари Клинтон бесчестной. Также экс-президент заявил, что Китай платит Байдену миллионы долларов.

Ранее Трамп заявил, что правительство США организовало множество убийств с участием ЦРУ.

Видео: YouTube / TheDC Shorts

Теги: джо байден, дональд трамп, критика, президент сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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