Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин

В США объяснили необходимость введения пошлин.

Новый, избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп рассказал о том, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары, прибывающие в страну из Китая. Соответствующее заявление будущий лидер Белого дом сделал журналистами в рамках пресс-конференции, организованной на территории его поместья Мар-а-Лаго, расположенного в штате Флорида.

Если они хотят вводить пошлины против нас, это нормально, но мы будем вводить такие же пошлины против них. До меня ни один президент не заработал даже десяти центов. Мы собираемся делать отличные сделки, и у нас есть все карты на руках. Дональд Трамп, новый президент США

Дональд Трамп добавил, что подход к торговым отношениям с Пекином будет основан на честных сделках. Он напомнил, что китайские представители практически во всех случаях облагали американские товары пошлинами, в то время как Вашингтон этого в адрес Пекина не делал. Политик указал СМИ на то, что во время его первого президентского срока власти США заработали более 600 миллиардов долларов на пошлинах и налогах, нацеленных на китайский импорт.

Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News