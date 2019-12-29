Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма. Об этом сообщили в "ТАССе". Речь идет о пакете ограничений, принятых в марте 2014 года. Он введен еще до референдума на полуострове.
По словам президента США, ограничения продлены еще на один год. В Белом доме добавили, что Россия продолжает создавать неординарную и чрезвычайную угрозу. Она касается национальной безопасности и внешней политики Америки.
Ранее США расширили санкции против России.
Видео: YouTube/The White House
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