Это касается пакета, введенного в 2014 году.

Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма. Об этом сообщили в "ТАССе". Речь идет о пакете ограничений, принятых в марте 2014 года. Он введен еще до референдума на полуострове.

По словам президента США, ограничения продлены еще на один год. В Белом доме добавили, что Россия продолжает создавать неординарную и чрезвычайную угрозу. Она касается национальной безопасности и внешней политики Америки.

Ранее США расширили санкции против России.

Видео: YouTube/The White House