Ограничения связаны с законом о нераспространении.

США расширили санкции против России. Об этом сообщил государственный секретарь Майкл Помпео. Ограничения связаны с законом о нераспространении оружия в Иране, Сирии и КНДР. Под санкциями оказались 13 частных иностранных компаний и лиц из РФ, КНР, Ирака и Турции. Глава Госдепартамента не уточнил, какие именно организации оказались в черном списке.

Он добавил, что пять китайских и турецких фирм поддерживали ракетную программу Ирана. Еще одного гражданина Китая обвинили в поставках продукции двойного назначения для вооружения Пакистана.

Напомним. что закон о нераспространении включает в себя запрет на передачу указанным государствам технологий, которые способны помочь создать ядерное, бактериологическое или химическое оружие, а также средства их поставки.

Ранее Пушков отреагировал на слова Трампа о мире между Россией и Украиной.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State