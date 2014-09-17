Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах

В Лондоне указали на опасность, которую Вашингтон представляет для Киева.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может вынудить лидера киевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах с российским руководством. Такое мнение высказал бывший министр по обороне Великобритании Бен Уоллес в комментарии для местного издания Telegraph. Представитель Соединенного королевства считает, что и глава Кремля, и глава Белого дома жестко ведут общение с международными партнерами и умеют давить на других.

Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа Бен Уоллес, экс-глава Минобороны Британии

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков 7 августа сообщил журналистам о том, что Москва и Вашингтон договорились о встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни. В настоящее время началась проработка мероприятия. Владимир Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Фото: Белый дом