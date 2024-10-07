Трамп: мир больше не приближается к третьей мировой войне

Глава США уверен, что сейчас ситуация с глобальной безопасностью начинает налаживаться.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что планета больше не двигается в сторону третьей мировой войны. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для местного журналиста Марка Левина. Рассуждая о региональном конфликте на Украине, лидер Белого дома отметил, что при вашингтонской администрации предыдущего президента-демократа США Джо Байдена ситуация только ухудшалась.

Я думаю, что дело шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. В этом и заключается хорошая новость. Вам больше не нужно об этом беспокоиться. Посмотрим, как будет развиваться процесс урегулирования. Но это шло к третьей мировой. Это самое страшное, что происходило с точки зрения военных конфликтов. Это самые большие цифры, которые мы видели со времен Второй мировой войны. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Общение на высшем уровне продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине главы США по дороге к основному месту переговоров, а также в узком составе "три на три".

Трамп: отсутствие понимания с Путиным поставило бы США в опасное положение.

Фото и видео: YouTube / The Mark Levin Show

