Трамп: отсутствие понимания с Путиным поставило бы США в опасное положение

Отсутствие понимания с президентом США Владимиром Путиным поставило бы Вашингтон в опасное положение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину.
По словам американского лидера, во время первого президентского срока у него были хорошие отношения с Путиным. Он подчеркнул, что со стороны его политических оппонентов были попытки распространять заведомо ложные утверждения о его "сговоре" с Москвой.
Не забывайте, что такое непросто преодолеть, когда он [Путин] видит этих психов.
Дональд Трамп, президент США
