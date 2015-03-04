  1. Главная
Сегодня, 7:01
d_s_sarkisov

Трамп: отсутствие понимания с Путиным поставило бы США в опасное положение

По его словам, во время первого президентского срока у него были хорошие отношения с российским лидером.

Отсутствие понимания с президентом США Владимиром Путиным поставило бы Вашингтон в опасное положение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину.

По словам американского лидера, во время первого президентского срока у него были хорошие отношения с Путиным. Он подчеркнул, что со стороны его политических оппонентов были попытки распространять заведомо ложные утверждения о его "сговоре" с Москвой.

Не забывайте, что такое непросто преодолеть, когда он [Путин] видит этих психов.

Дональд Трамп, президент США

Видео: YouTube / The Mark Levin Show

Теги: владимир путин, дональд трамп, президент россии, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

