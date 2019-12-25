От отметил, что с генеральным секретарём Китая у него хорошие отношения.

Президент США Дональд Трамп допустил полный разрыв отношений США с Китаем из-за пандемии коронавируса. Такое мнение политик высказал в эфире Fox News.

Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения. Дональд Трамп, президент США

От отметил, что с генеральным секретарём Китая у него хорошие отношения. Однако в последнее время он не хочет ему звонить.

Ранее мы писали, что Китай планирует отомстить США за санкции. Об этом пишет газета Global Times. В публикации китайской газеты сказано, что Пекин недоволен такими намерениями американской стороны. Анонимные аналитики уверены, что от КНР последует не символический, а довольно серьёзный ответ. Под санкции могут попасть минимум четыре члена Конгресса США и две организации. Также санкции могут затронуть прокурара штата Миссури Эрика Шмитта, который первый подал иск к КНР с обвинениями в виновности начала пандемии коронавируса.