Анонимные аналитики уверены, что от КНР последует не символический, а довольно серьёзный ответ.

Китай планирует отомстить США за санкции. Об этом пишет газета Global Times.

Ранее в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте. Грэм заявил, что он без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы в США. Такие выводы делаются из-за того, что Китай отказался допускать международных специалистов в лабораторию Уханя.

В публикации китайской газеты сказано, что Пекин недоволен такими намерениями американской стороны. Анонимные аналитики уверены, что от КНР последует не символический, а довольно серьёзный ответ. Под санкции могут попасть минимум четыре члена Конгресса США и две организации. Также санкции могут затронуть прокурара штата Миссури Эрика Шмитта, который первый подал иск к КНР с обвинениями в виновности начала пандемии коронавируса.