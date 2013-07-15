Глава США рассказал о необходимости уступок со стороны Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский имеет возможность практически незамедлительно прекратить региональный вооруженный конфликт с Москвой в том случае, если откажется от вступления Украины в НАТО и от территориальных притязаний на Крым. Соответствующее заявление через собственный аккаунт в Truth Social сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политик уверен, что страна никогда не вернёт под свой контроль полуостров и не вступит в Североатлантический военный альянс. При этом, по его словам, бывший комик из Украины имеет возможность остановить кри зисную ситуацию прямо сейчас.

Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как всё началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются. Дональд Трамп, глава США

Фото: Белый дом