Трамп: США не обязаны сокращать нефтедобычу

Отрывок выступления американского президента опубликован на YouTube-канале Белого дома.

Президент США в ходе специальной встречи по состоянию дел в энергетической сфере заявил, что он выступил посредником в переговорах РФ и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти. Дональд Трамп отметил, что страны "собираются остановиться", потому что текущее состояние рынка заставляет их это делать.

Трамп обратил внимание, что две страны так нарастили производство нефти, что она стала "дешевле воды". Спор РФ и Саудовской Аравии нанес урон всему миру, да и непосредственно двум государствам, считает президент.

При этом глава государства в отношении США отметил, что страна сама не обязана сокращать нефтедобычу, признав, что в мире существуют колоссальные "излишки" природных ресурсов.

Ранее мы сообщали о том, что в США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России. Эксперты пояснили FT, что обратились за поддержкой данной инициативы к министру энергетики Америки Рику Перри.

Видео: The White House / YouTube