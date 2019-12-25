В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России. Об этом сообщили журналисты из Financial Times со ссылкой на собственные источники. Эксперты пояснили изданию, что обратились за поддержкой данной инициативы к министру энергетики Америки Рику Перри. Представители отрасли намерены вести агрессивную лоббистскую кампанию за введение в отношении Эр-Рияда и Москвы новых экономических ограничений. Предложенных местными нефтяниками ряд мер заставит добывающие "черное золото" страны снизить объемы производства сырья.
FT отмечает, что в частности, специалисты предложили ввести пошлины на импорт нефти. Они также намерены блокировать поступление топлива из Саудовской Аравии на нефтеперерабатывающий завод Motiva в Техасе. Эксперты добиваются приостановки закона Джонса, который говорит о запрете судов под иностранными флагами перевозить грузы между американскими портами. Это приводит к удорожанию местной нефти.
Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил, что собирается встретиться с нефтяниками в пятницу, 3 апреля.
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Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees