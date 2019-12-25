Представители отрасли призывают Минэнерго США ввести новые ограничения на поставки.

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России. Об этом сообщили журналисты из Financial Times со ссылкой на собственные источники. Эксперты пояснили изданию, что обратились за поддержкой данной инициативы к министру энергетики Америки Рику Перри. Представители отрасли намерены вести агрессивную лоббистскую кампанию за введение в отношении Эр-Рияда и Москвы новых экономических ограничений. Предложенных местными нефтяниками ряд мер заставит добывающие "черное золото" страны снизить объемы производства сырья.

FT отмечает, что в частности, специалисты предложили ввести пошлины на импорт нефти. Они также намерены блокировать поступление топлива из Саудовской Аравии на нефтеперерабатывающий завод Motiva в Техасе. Эксперты добиваются приостановки закона Джонса, который говорит о запрете судов под иностранными флагами перевозить грузы между американскими портами. Это приводит к удорожанию местной нефти.

Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил, что собирается встретиться с нефтяниками в пятницу, 3 апреля.



