Трамп: Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

Президент РФ Владимир Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе. Об этом заявил президент США Джо Байден в Белом доме.
По его словам, перемирие между Москвой и Киевом выглядит вероятным. Трамп подчеркнул, что во время телефонного разговора с Путиным услышал от российского лидера желание разрешить ситуацию на постоянной основе.
Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с Байденом.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Лавров заявил, что Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом.
Фото: YouTube / The White House
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