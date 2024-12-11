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Трамп: Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе
Сегодня, 7:21
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Трамп: Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

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По его словам, перемирие между Москвой и Киевом выглядит вероятным.

Президент РФ Владимир Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе. Об этом заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

По его словам, перемирие между Москвой и Киевом выглядит вероятным. Трамп подчеркнул, что во время телефонного разговора с Путиным услышал от российского лидера желание разрешить ситуацию на постоянной основе.

Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с Байденом.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Лавров заявил, что Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом.

Фото: YouTube / The White House

Теги: владимир путин, дональд трамп, конфликт, президент россии, президент сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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