Трамп: Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

По его словам, перемирие между Москвой и Киевом выглядит вероятным.

Президент РФ Владимир Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе. Об этом заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

По его словам, перемирие между Москвой и Киевом выглядит вероятным. Трамп подчеркнул, что во время телефонного разговора с Путиным услышал от российского лидера желание разрешить ситуацию на постоянной основе.

Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с Байденом. Дональд Трамп, президент США

Ранее Лавров заявил, что Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом.

Фото: YouTube / The White House