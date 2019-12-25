Трамп: Иран согласился с большей частью американского мирного плана

Лидер США вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, в котором провел выходные.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что иранское руководство выражает готовность выполнить большую часть требований, поступивших от вашингтонской администрации. Соответствующее заявление глава государства сделал местным журналистам, выступая перед прессой с борта самолета, который двигался из Уэст-Палм-Бич в штате Флорида в столицу страны. Корреспонденты задали политическому лидеру вопрос о том, направили ли власти США документ из 15 пунктов коллегам из Тегерана с условиями прекращения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Они уступили нам по большей части пунктов. Почему бы им этого не сделать? Я думаю, что мы заключим сделку с ними, вполне уверен в этом. Но вполне возможно, что и нет... Я предполагаю, что будет заключена сделка с Ираном. Это может быть скоро. Дональд Трамп, глава США

Президент США также выразил уверенность в том, что в Иране на данный момент фактически произошла смена власти, так как чиновники там начинают вести себя "разумно".

Фото: Белый дом