Трамп: Байден "незаконно" говорит о победе на выборах

Джо Байден "незаконно" говорит о победе на выборах. Об этом сообщил в собственном Twitter-аккаунте Дональд Трамп. Политик заметил, что в СШа только начинаются судебные разбирательства, связанные с проведенными 3 ноября президентскими выборами.
Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются!
Дональд Трамп, президент США
Глава Белого дома рассказал, что он сможет вернуть в некоторых штатах преимущество, которое в последнее время было потеряно. Негатив он связывает с подсчетом голосов избирателей, голосовавших по почте. Ранее Трамп говорил о том, что таким способом демократы хотят "украсть выборы".
Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах.
Фото: Pixabay.com
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