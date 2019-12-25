Трамп: Байден "незаконно" говорит о победе на выборах

Глава США отметил, что в стране начинаются судебные разбирательства.

Джо Байден "незаконно" говорит о победе на выборах. Об этом сообщил в собственном Twitter-аккаунте Дональд Трамп. Политик заметил, что в СШа только начинаются судебные разбирательства, связанные с проведенными 3 ноября президентскими выборами.

Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются! Дональд Трамп, президент США

Глава Белого дома рассказал, что он сможет вернуть в некоторых штатах преимущество, которое в последнее время было потеряно. Негатив он связывает с подсчетом голосов избирателей, голосовавших по почте. Ранее Трамп говорил о том, что таким способом демократы хотят "украсть выборы".

Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах.

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