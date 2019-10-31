В Палате представителей одобрили процедуру импичмента Трампу

О результатах голосования объявила спикер палаты Ненси Пелоси.

В четверг, 31 октября, в Палате представителей США приняли документ о начале импичмента президента страны Дональда Трампа.

За резолюцию проголосовали 232 человека, а против нее выступило 196 представителей. Голоса в главных американских законодательных органах распределяются по партийному признаку. В Палате представителей большинство – у демократической партии.

Теперь документ отправится на голосование в сенат, где большинство у однопартийцев Трампа – республиканцев.

Ранее мы сообщали о том, что Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7.

Видео: YouTube / The White House, MSNBC, CBS News, NBC News