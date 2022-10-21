Оверчук: товары на электронных площадках ЕАЭС будут облагаться НДС в стране потребления

Вице-премьер России рассказал о договоренности по общемировой практике.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об избежании двойного налогообложения при реализации товаров через электронные торговые площадки стран-участниц. Об этом в ходе брифинга с журналистами упомянул российский вице-премьер Алексей Оверчук. Чиновник выступил по завершению межправительственного совещания. Он пояснил, что налогами товары будут облагаться в той стране, в которой осуществляется потребление.

Достигнуты договоренности по налогообложению - по налогу на добавленную стоимость товаров. Фактически эта договоренность касается приведения права союза в соответствие с общемировой практикой. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

В качестве примера Оверчук заметил, что в том случае, если электронная площадка, которая расположена в Казахстане, будет продавать товар в России российскому потребителю, то НДС будет собираться на территории РФ. Этот проект будет поддержан при помощи сформированной аналитической информационной системы. В ее задачи будет входить отслеживание и мониторинг торговых операций.

ЕАЭС рассчитывает после консультаций выйти на соглашения по общим рынкам газа.

Фото и видео: Правительство России