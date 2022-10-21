ЕАЭС рассчитывает после консультаций выйти на соглашения по общим рынкам газа

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) рассчитывает после консультаций выйти на соглашения по общим рынкам газа, нефтепродуктов и нефти. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами по результатам межправительственного заседания сделал вице-премьер страны Алексей Оверчук. Чиновник уточнил, что страны подтвердили путь заключения долгосрочных контрактов. По мнению делегата, такое решение позволит чувствовать себя комфортно в меняющихся условиях, достигать баланса интересов между поставщиками и потребителями.
Продолжаются консультации по тексту соглашения об общем рынке газа, также продолжаются консультации по согласованию текста соглашения об общих рынках нефти и нефтепродуктов. Рассчитываем, что сможем выйти на подписание этих документов после соответствующих консультаций.
Алексей Оверчук, вице-премьер РФ
Мишустин призвал ЕАЭС уделить внимание созданию интегрированной информационной системы.
Фото и видео: Правительство России
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