Мишустин призвал ЕАЭС уделить внимание созданию интегрированной информационной системы

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин призвал ЕАЭС (Евразийский экономический союз) уделить особое внимание созданию интегрированной информационной системы и цифровизации. По мнению чиновника, вопрос имеет особую актуальность при текущих внешних условиях. Об этом спикер упомянул в ходе выступления на расширенном межправительственном заседании.
Мы готовимся к полноформатному запуску интегрированной информационной системы союза. Она призвана обеспечить межгосударственное взаимодействие в электронном виде, что давно пора сделать.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
На мероприятии в Армении планируется утвердить целевую программы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, рассчитанной на пять лет. В документе будут фиксироваться основы модернизации правовой базы. Цифровая система будет инструментом для развития партнерства между странами в вопросе торговли, экономики и делового сотрудничества.
Мишустин: ЕАЭС имеет все возможности для развития своей климатической повестки.
Фото и видео: Правительство России
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