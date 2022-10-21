Мишустин призвал ЕАЭС уделить внимание созданию интегрированной информационной системы

Глава кабмина РФ рассказал о важности цифровизации.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин призвал ЕАЭС (Евразийский экономический союз) уделить особое внимание созданию интегрированной информационной системы и цифровизации. По мнению чиновника, вопрос имеет особую актуальность при текущих внешних условиях. Об этом спикер упомянул в ходе выступления на расширенном межправительственном заседании.

Мы готовимся к полноформатному запуску интегрированной информационной системы союза. Она призвана обеспечить межгосударственное взаимодействие в электронном виде, что давно пора сделать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На мероприятии в Армении планируется утвердить целевую программы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, рассчитанной на пять лет. В документе будут фиксироваться основы модернизации правовой базы. Цифровая система будет инструментом для развития партнерства между странами в вопросе торговли, экономики и делового сотрудничества.

Мишустин: ЕАЭС имеет все возможности для развития своей климатической повестки.

Фото и видео: Правительство России