Мишустин: ЕАЭС имеет все возможности для развития своей климатической повестки

Глава кабмина РФ рассказал о том, что Запад теряет такие инициативы из-за нехватки энергоносителей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ЕАЭС (Евразийский экономический совет) имеет все возможности для развития своей климатической повестки в то время как на Западе фиксируется существенное замедление темпов реализации подобных экологических проектов. Соответствующей информацией руководитель кабинета министров РФ поделился с коллегами в рамках расширенного межправительственного заседания ЕАЭС. Чиновник напомнил, что в зоне ЕС фиксируется возросшая потребность в энергетических носителях.

У ЕАЭС, напротив, есть все возможности для развития своей климатической повестки. Мы должны рационально и максимально продуктивно их использовать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В России заметили, что странам ЕАЭС удалось существенно продвинуться в повестке, наметить конкретные шаги по выполнению задачи, проработать концептуальные документы.

Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне.

Фото и видео: Правительство России