Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне

Глава кабмина РФ рассказал о преимуществах для резидентов.

Председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин пригласил страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза) принять участие в Российской промышленной зоне, которая располагается на территории Египта. Соответствующее заявление премьер-министр РФ сделал в ходе расширенного межправительственного заседания, проводимого в Армении.

Мы приглашаем наших партнеров по Союзу принять участие в Российской промышленной зоне в Египте. При локализации на ее территории 30% производства компании получат существенные преимущества. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил, что преференции распространяются на всех потенциальных резидентов без привязки к стране происхождения. В списке подобных преимуществ значится близость к морской инфраструктуре Суэцкого канала, освобождение от уплаты налоговых пошлин за экспорт товаров на Ближний Восток и Африку, Латинскую Америку и другие страны, которые имеют соглашения с Египтом.

ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России