ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин

Михаил Мишустин оценил стратегию по интеграции в ЕАЭС.

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости на энергетические носители. Об этом в ходе расширенного межправительственного заседания рассказал председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник уверен в том, что важнейшими для региона вопросами остаются те, что связаны с общими рынками нефти, нефтепродуктов и газа.

Когда десять лет назад договаривались об их создании, мало кто мог предположить, с каким ростом цен столкнутся потребители во всем мире. Но я считаю, что наш Союз надежно защищает. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил, что текущая обстановка на глобальных энергетических рынках доказывает правильность избранной стратегии по интеграции, выполнения ранее заключенных международных договоров.

Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам.

Фото и видео: Правительство России