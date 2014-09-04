ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости на энергетические носители. Об этом в ходе расширенного межправительственного заседания рассказал председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник уверен в том, что важнейшими для региона вопросами остаются те, что связаны с общими рынками нефти, нефтепродуктов и газа.
Когда десять лет назад договаривались об их создании, мало кто мог предположить, с каким ростом цен столкнутся потребители во всем мире. Но я считаю, что наш Союз надежно защищает.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт пояснил, что текущая обстановка на глобальных энергетических рынках доказывает правильность избранной стратегии по интеграции, выполнения ранее заключенных международных договоров.
Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам.
Фото и видео: Правительство России
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