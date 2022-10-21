Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам

Глава кабмина РФ выступил на межправительственной встрече ЕАЭС.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что экономические системы стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза) адаптировались к внешним шокам. Об этом чиновник рассказал в ходе выступления на заседании межправительственного совета, проводимого расширенном составе. Председатель кабинета министров РФ напомнил слова президента Владимира Путина о том, что совместная деятельность должна строиться на системной основе и плановом порядке.

Именно этот подход и эффективная реализация срочных антикризисных мер позволили добиться адаптации наших экономик к внешним шокам. Я в первую очередь имею в виду нарушение транспортно-логистических цепочек, экспортно-импортных потоков. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: поддержать малый и средний бизнес – приоритетная задача правительства и институтов развития.

Фото и видео: Правительство России