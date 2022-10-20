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Мишустин: поддержать малый и средний бизнес – приоритетная задача правительства и институтов развития

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Глава кабмина РФ рассказал о важности развивать экспортные направления в экономике.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что на проекты по производству приоритетной и более востребованной отечественной продукции чиновники будут давать льготные кредиты. Об этом руководитель кабинета министров сделал в ходе выступления на пленарном заседании форума "Сделано в России".

Сейчас работа по усилению потенциала нашей промышленности продолжается. Разрабатываются условия запуска механизма промышленных кластеров в новом формате. 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт объяснил, что в условиях западных антироссийских санкций требуется проведение комплексной экономической политики, которая может поддержать все отрасли, которые связаны с экспортной направленностью, внутренним производством и сферы услуг.

Мишустин: Россия планирует расширять логистические коридоры.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бизнес, михаил мишустин, мсп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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