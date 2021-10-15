Торнадо разрушил здания на восточном побережье Австралии

Удар стихии пришелся на город Армидейл.

Торнадо разрушил здания в Австралии. Об этом сообщили местные экстренные ведомства. В штате Новый Южный Уэльс в ночь на 15 октября синоптики зафиксировали шквалистый ветер, грозы, торнадо, ливни. непогода прошлась по восточному побережью страны. В ряде населенных пунктов повреждены здания, автомобили, а также линии электропередач. Больше всего пострадал город Армидейл. Он находится в 480 км в северо-западном направлении от Сиднея.

За ночь в Армидейле произошло много разрушений. Пожарные и спасатели работают там совместно с сотрудниками других аварийных служб. Девять оперативных бригад задействованы на расчистке автомагистралей. Скотт Додсон, инспектор служба спасения региона

В городе без электричества осталось более половины жителей. За ночь служба спасения приняла от населения свыше 400 обращений. Эвакуировать потребовалось более пяти тысяч человек.

На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек.

Фото и видео: YouTube / 9 News Australia